Giulia Tramontano | la sorella Chiara | ' Erano in crisi da gennaio | lui le disse del tradimento e lei voleva abortire'

(Di sabato 3 giugno 2023) Ladi, in prima linea nei primi giorni di ricerche, è ancora sconvolta per la morte della 29enne, incinta di sette mesi e uccisa dal fidanzato, il barman trentenne ...

La sorella di, in prima linea nei primi giorni di ricerche, è ancora sconvolta per la morte della 29enne, incinta di sette mesi e uccisa dal fidanzato, il barman trentenne Alessandro ...MILANO. "Quanta vita c'era prima, volevamo solo viverla insieme". E' in una foto postata nelle storie del suo profilo Instagram che Chiaratorna a ricordare sua sorella. Lo fa con uno scatto di famiglia, e con l'aggiornamento dello status. "Sono la sorella die la zietta di Thiago. Sarò sempre con voi" scrive. ...Lo ha spiegato Alessandro Impagnatiello cercando di giustificare l'omicidio di, la sua fidanzata incinta al settimo mese, di cui inizialmente aveva denunciato la scomparsa. Il ...

Baby dove sei: i messaggi di Alessandro Impagnatiello a Giulia Tramontano dopo l'omicidio Fanpage.it

Lo scorso gennaio erano già in piena crisi Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano la fidanzata, al settimo mese di gravidanza, che ha ucciso una settimana fa nella loro casa di Senago. A ...“Mi ha rovinato la vita”: è questo uno degli ultimi messaggi che Giulia Tramontano ha inviato prima di essere uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. Dopo l’incontro con l’altra fidanzata ...