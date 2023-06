Giulia Tramontano | il messaggio di Spalletti | «La festa del Napoli sarà per lei»

Dopo aver ucciso a coltellate, incinta al settimo mese, e aver provato a bruciare per ben due volte il cadavere la sera di sabato 27 maggio, Alessandro Impagnatiello ha provato in tutti i modi a depistare le ...Leggi Anche 'Mi disse che non avrebbe perdonato Alessandro', la sorella di: 'Nostro padre le avrebbe dato tutto l'aiuto' In caserma la donna ha sporto denuncia raccontando di una ...'Ma che madre sei!!!!! Ma te lo chiedi'. È quanto scrive per messaggio Alessandro Impagnatiello alla compagna, incinta di 7 mesi, il pomeriggio del 25 maggio, due prima di quello in cui ucciderà la ragazza. 'Accetta la mia decisione e chiudiamo discorso. Non voglio altre discussioni, ...

Omicidio Giulia Tramontano, la sorella: “Sapeva che Alessandro la tradiva già da gennaio” Sky Tg24

Thiago sarebbe nato fra circa due mesi. Ma la sua vita, prima ancora di cominciare, è stata spezzata insieme a quella della mamma Giulia Tramontano, che lo portava in grembo, dal ...MILANO - "Veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci Vuoi farlo nascere con due genitori già separati