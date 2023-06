Giulia Tramontano | i dettagli choc di Impagnatiello | “Ho mangiato una piadina | poi l’ho accoltellata alla gola mentre tagliava i pomodori per cena”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 3 giugno 2023) “Le ho dato due coltellate. Ha tentato di divincolarsi, ma non riusciva, lo faceva in modo debole. Non ha nemmeno urlato. A quel punto erano le 20.30, era a terra ho pensato: Come mi libero del corpo? E cosìportata in bagno e le ho dato fuoco nella vasca”, è l’inquietante descrizione