Giulia Tramontano | “batti un colpo | dove sei?” | i messaggi di Impagnatiello dopo l’omicidio

"Non riesco a non pensare ae alla sua famiglia. Ae al suo bebè che aveva nella pancia". Inizia così l'appello lanciato da Michelle Hunziker, dopo l'omicidio di, sul profilo Instagram dell'associazione Doppia Difesa, da lei fondata insieme aBongiorno. La conduttrice ricorda che "continua imperterrito il fenomeno del femminicidio" ...Così scriveva il 25 maggio scorso, due giorni prima di ucciderla, Alessandro Impagnatiello alla compagna. La 29enne incinta al settimo mese aveva scoperto dei tradimenti e delle ...Il 25 maggio scorso Alessandro Impagnatiello scrive così a, la sua fidanzata incinta di sette mesi e da lui uccisa due giorni dopo. Quel giorno i due, come si evince dai WhatsApp ...

Omicidio Giulia Tramontano, la sorella: "Sapeva del tradimento già a gennaio" TGCOM

(LaPresse) Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano, uccisa a coltellata dal fidanzato reo confesso a Senago nel milanese, erano in crisi già a gennaio. A dirlo la sorella della vittima, Chiara.E’ stato convalidato il fermo di Alessandro Impagnatiello, il presunto assassino “reoconfesso” di Giulia Tramontano, la 29enne incinta ammazzata a accoltellata sabato scorso a Senago, nel milanese. Il ...