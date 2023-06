Giulia Salemi e Pierpaolo sono davvero in crisi? Arrivano nuove segnalazioni

Cosa è successo in questi ultimi giorni nel mondo della cronaca rosa e non Sono state tante le notizie, tra amori, tradimenti, coppie 'scoppiate' - vedasi la crisi trae Pierpaolo ...Ad animare la performance, in programma a partire dalle 18.00 fino alle 22.00, la tiktokerSarae un dj set, con selezioni a cura di Alex Campese e JFK.Saraè un'...... con le esibizioni dei cantanti Cricca, Luigi Strangis, Matteo Romano, Valerio Mazzei, Chadia Rodriguez e Cioffi , e con la conduzione diSarae Andrea Prada , show dei nuovi volti noti ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati Cosmopolitan

A seguito dei gossip sulla presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arrivano nuove segnalazioni da parte del web ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...