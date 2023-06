(Di sabato 3 giugno 2023) Roma, 3 giu – “Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore”. Nella sua canzone datata 1980 sulla leva calcistica del ‘68 Francesco De Gregori continua spiegando al bambino protagonista del brano che un calciatore lo si dovrebbe piuttosto valutare secondo altre caratteristiche. Tra di queste il coraggio, forza d’animo imprescindibile per chi si assume l’onere (e l’onore) di presentarsi dagli undici metri. Magari proprio nei frangenti decisivi di un mondiale o di un europeo. Ossia quando si ha sulle spalle il peso calcistico di un’intera. Rigori e maglia azzurra, impossibile non pensare a Luigi, per tutti, Di. L’uomo di Zemannasce a Roma il 3 giugno 1971 e chissà quante volte da ragazzo, sognando di ...

Tanti sono stati gli artisti che hanno affiancatoD'Alessio dichiarando pubblicamente il loro amore per la città, come Elodie oAntonacci , così come Giuliano Sangiorgi e Tanani. Sul ...Ci sono gli amici di sempre: da Max Pezzali, che parla in perfetto napoletano, aAntonacci. ... '- Uno come te - Ancora insieme' fa emozionare tutti. Un evento unico, indimenticabile che ...... Umberto Tozzi,Antonacci ed Eugenio in Via di Gioia. Tra gli appuntamenti di Occit'Amo ... Fiorella Mannoia, Nek e Renga, Mannarino,D'Alessio, per concludere con la splendida voce di ...

Gigi Di Biagio, una nazione sul dischetto del rigore Il Primato Nazionale

Durante la serata dell’1 giugno è andata in onda su Rai 1 la seconda edizione di “Gigi, uno come te - Ancora Iniseme”, l’appuntamento musicale con cui Gigi d’Alessio lo scorso anno aveva festeggiato i ...Elodie è stata ospite di Gigi D'Alessio per i suoi 30 anni di carriera e ha puntato sulla sensualità con l'intimo sexy in bella vista.