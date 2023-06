Giacomo Paladino | chi era l’ex compagno morto di Enrica Bonaccorti | “Ancora parlo con lui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 giugno 2023), ex, èda un anno e la conduttrice televisiva ha voluto parlare di lui ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre 2022. Di lui ha detto: “Era la persona più dolce, gentile ed elegante che abbia mai conosciuto nella mia vita. Era talmente disponibile che mi ha viziato per 24 anni: dicevo ‘Ho sete’ e lui subito arrivava con un bicchiere d’acqua. Avevo quasi paura di esprimere un desiderio, lui voleva farmi sempre stare bene. Io non ho mai incontrato una persona così. Forse solo tua madre ti accudisce in questo modo: ci fosse stato adesso che ho avuto l’incidente alla spalla, lo avrebbe fatto in un modo meraviglioso. Però ci ...