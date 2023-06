GF Vip | Ginevra non era single all’uscita di Spinalbese? Il rumor

Un presunto audio del fidanzato diLamborghini metterebbe in discussione anche l'iniziale volontà di conoscere Antonino Spinalbese fuori dalla Casa del Grande Fratello. Antonino edopo il GF, tutto finto Spunta audio "shock" The pipol gossip avrebbe intercettato le parole del fidanzato diLamborghini intento a svelare cosa sarebbe successo ...The Pipol Gossip ha pubblicato un video in cui si vede l'attuale fidanzato diLamborghini parlare dell'eliminazione di Antonino Spinalbese dal GF. Questo è ciò che si sente dire dall'...Svelata al Salone didel 1957 e dotata di un motore V6 da 2,5 litri, la Lancia Flaminia era ... Il primoospitato nella nuova auto ufficiale fu la Regina Elisabetta II, seguita da altri ...

Gf Vip, Antonino e Ginevra: la clamorosa rivelazione del fidanzato di ... TorreSette

Antonino Spinalbese e Ginevra dopo il Grande Fratello Vip, tutto finto Spunta l'audio (shock) del fidanzato della Lamborghini.Gf Vip 7, il fidanzato di Ginevra Lamborghini: "Quando Antonino Spinalbese è uscito non potevamo dire che lei non fosse single...". Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.