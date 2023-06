Genova | il principe in guerra coi marchesi per il parcheggio assegnato da Bucci senza gara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Un giorno ilDomenico Antonio Pallavicino si è affacciato dal suo splendido palazzo nobiliare, appartenente alla sua famiglia da generazioni, e quello che ha visto non gli è piaciuto per niente: ruspe intente a scavare parcheggi dove un tempo c’era un sottopasso pedonale abbandonato, nel cuore dellarinascimentale, proprio accanto ai palazzi dei Rolli patrimonio Unesco. Il cantiere recentemente ha attirato anche l’attenzione del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che ha definito la parte di opera in superficie un “cubo di cemento immondo” e ha chiesto “la rimozione dei vertici della Soprintendenza” per aver deturpato una piazza di valore storico e artistico. Ma alPallavicino – casata che aha dato tre dogi – c’è un’altra cosa che non è andata proprio giù: di quei posteggi, ...