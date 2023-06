Gazzetta – Juve | Giuntoli punta a salutare Napoli entro sette giorni E De Laurentiis…

Leggi su justcalcio

(Di sabato 3 giugno 2023) 2023-06-02 08:06:47 Arrivano conferme dalladello Sport: Il manager vuole sbarcare a Torino in fretta per programmare il futuro dei bianconeri insieme ad Allegri Una settimana per lo sbarco a Torino. Nel dialogo tra Cristianoe i vertici dellantus c’è un’agenda chiara, con tempi stretti. E l’attuale direttore sportivo delpensa di ottenere il via libera di Aurelio De Laurentiismercoledì o, al massimo, neisuccessivi. Eppure il patron campione d’Italia in queste settimane ha lasciato intendere che vuol avvalersi del contratto in essere, in scadenza tra un anno. E la nota rivalità tra le due tifoserie fa il resto: facile, allora, che le resistenze del numero uno azzurro portino a un autentico braccio di ferro. Fiducia — Nonostante queste ...