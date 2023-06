Galtier è all’ultima col Psg | il club sta cercando Luis Enrique Parisien

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 giugno 2023) Il Paris Saint Germain sta per giocare la sua ultima partita di campionato e in panchina c’è Christophe. Che però, scrive Le, l’anno prossimo non ci sarà a Parigi anche se nessuno glielo ha ancora comunicato. Scrive Le: “Il tecnico parigino ha ancora un anno di contratto, ma da diverse settimane la sensazione è che vada via al termine di una stagione particolare. Secondo L’Équipe, i vertici del Psg avrebbero decretato la fine della sua avventura. Secondo le nostre informazioni,non è ancora stato informato ufficialmente di questa scelta. Nelle scorse ore il suo entourage ha lasciato intendere che nessuna comunicazione è stata fatta all’ex allenatore di Nizza”. Più volteha dichiarato – ovviamente – di voler rimanere. “Ma ci sono pochi dubbi sul fatto che il Psg ...