(Di sabato 3 giugno 2023) La quaterna sul campo dell'Ankaragucu ha dato la matematica certezza del titolo aldi Okan, rendendo lo scontro diretto odierno contro ildi fatto ininfluente ai fini della classifica finale. Un titolo per certi versi sorprendente, con il tecnico ex Basaksehir capace di ripetere l'exploit di tre stagioni fa con gli arancioblu rigenerando un club in crisi nelle ultime stagioni.

... ilha vinto il campionato turco. Rendendo così un'amichevole, per così dire, la gara della prossima giornata che lo vedrà ospitare ilsecondo in classifica: quello che ...Ilha potuto contare in questa stagione sull'argentino Mauro Icardi (21 gol, 7 assist) sull'uruguaiano Lucas Torreira. L'argentino, arrivato in prestito dal Paris Saint - Germain la ...campione di Turchia Questa la Classifica:8277 Besiktas 74 Adana Demirspor 66 Basaksehir 56 Trabzonspor 54 Konyaspor 49 Kayserispor 49 Karagumruk 47 Kasimpasa 43 ...

Galatasaray-Fenerbahce (domenica 04 giugno 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

L'ex allenatore del Flamengo, oggi al Fenerbahce, dovrebbe rimanere senza panchina a giugno e diventa un'opzione per la Nazionale brasiliana se Ancelotti non viene svincolato dal Real Madrid ...Il presidente del Galatasaray Dursun Özbek aveva invitato il presidente del Fenerbahçe Ali Koç a una cena prima del derby durante la riunione dell'Associazione dei club. Ali Koç e la sua dirigenza han ...