Futuro | Gasperini glissa | “Da dopo il Monza ci sarà tempo per parlare di calcio”

(Di sabato 3 giugno 2023) Zingonia. Gasp, avete trovato un punto d’incontro con la società? “Facciamo colche è molto più importante, poi… non c’è mai stato nessun conflitto, ma cimoltoperdi. Io ho un contratto e mi sono sempre impegnato al massimo”.alla vigilia di Atalanta-smorza i toni, se mai erano stati accesi (e non sembra), soprattutto preferiscee spostare i discorsi sulla partita più che sul suo. Anche se l’umore è buono, il tecnico sorride e fa battute, l’impressione è che non ci voglia molto a trovare un’intesa per continuare. Le domande intanto si alternano tra i 90? finali e il: “Europa League? Aspettiamo domani… ma fin dalla prima stagione i tifosi mi ...

... sulle prospettive per l'immediato: 'Non so se sia stata una grande stagione, ho letto cose ...ai tifosi e domani mi aspetto un grande tifo dopo i 20 minuti di sciopero - chiude- . ...Gian Pierosarà ancora sulla panchina dell' Atalanta l'anno prossimo "Domani abbiamo il Monza , ... E ancora: "Non si è mai parlato dicome prossimo anno, squadra, mercato. C'è sempre ...... 'Preparate i passaporti, sicuramente viaggeremo - scherza- Abbiamo centrato la qualificazione europea per sei volte da quando sono arrivato qui sette anni fa. Il mioHo un ...

LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Futuro Qui ho un contratto. Il Papu Spero di abbracciarlo presto" TUTTO mercato WEB

In conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha parlato anche del Papu Di seguito quanto dichiarato da Gasperini in merito all’argentino: “Il Papu Gomez vuole abbracciarmi Ci vogliamo molto bene, spero ...'Punto d'incontro Non lo so, non si è mai parlato di futuro come prossimo anno, squadra, mercato'.BERGAMO (ITALPRESS) - 'Che Monza mi aspetto