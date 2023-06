Futsal | impresa Feldi Eboli | sbanca Napoli e porta la serie a gara3

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Non abbiamo mai smesso di crederci, non abbiamo mai smesso di tenere aperta quellache molti ritenevano già chiusa. Non solo quellaè stata aperta, ma ora potrebbe spalancarsi verso l’atto più imnte. Con una grandissima prova di forza e compattezza, lariesce are la semifinale Scudetto contro ila Gara 3, espugnano il Centro Sportivo di Cercola per 2-5, con la gara indirizzata fortemente dal grandissimo primo tempo giocato dai rossoblù che hanno letteralmente schiantato i rivali con una prova da grande squadra. Assenze imnti per le due compagini, con Salas da una parte (decisivo in gara 1) e Luizinho dall’altra che restano ai box. La ...