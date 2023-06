Funerale con carrozza e quattro cavalli neri | l' ultimo saluto che blocca un paese intero

Ilcavalli e carrozza d'epoca nel Salento Il mesto corteo,in testa l'inusuale carro funebre, non ha mancato di suscitare la curiosità di cittadini e passanti, che per un attimo si ......che l'epica dello stronzo se l'è guadagnata venendo dal nulla (come ricorda il fratello al... il servilissimo genero Tom, certo, cheLogan se non altro condivide l'atavico bisogno di ...... aveva una figlia da una relazione passata in Russia che non è riuscita a venire al. C'è invece l a sorella, vestita di nero,scarpe e fascia nera nei capelli, sostenuta da altre donne ...

Salento, funerale con carrozza e quattro cavalli neri: l'addio d'altri tempi a una 57enne quotidianodipuglia.it

Un funerale decisamente fuori dai classici schemi, quello che si è svolto nel pomeriggio di oggi a Presicce-Acquarica nel Salento. Per l'ultimo saluto a una donna di 57 anni, venuta ...Sono programmati per la prossima settimana nel napoletano i funerali di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello a Senago (Milano). Dovrebbe invece essere cancellata ...