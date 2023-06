Fringe benefit e bonus aziendali | i chiarimenti dell’Inps

(Di sabato 3 giugno 2023) L’Inps fa il riepilogo di tutte le disposizioni e le modifiche in materia di, a partire da dall’ultimo intervento nel Decreto Lavoro che alza per il 2023 la soglia deiper i dipendenti con figli a 3mila euro. Ma sottolinea allo stesso tempo la necessità del rispetto di determinati requisiti affinché i premi non concorrano alla formazione del reddito., la circolare Inps Con la circolare n. 49 del 31 maggio, l’Istituto fa il punto sul quadro normativo delle misure di welfare aziendale riconosciute dal datore di lavoratore ai dipendenti con prestazioni, opere, servizi e i premi di risultato eventualmente convertiti, tutte indivudate nel Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi. Nei cosiddetti ‘...

Sono diversi gli aiuti di tipo economico su cui possono contare i genitori che vivono in Italia. Dalle forme di congedo (retribuito) aisolo per i dipendenti con figli a carico: ecco quali contributi e indennità sono in vigore al momento

