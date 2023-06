Francia | caos in Ligue 2 | Bourdeaux-Rodez interrotta | promozione lontana per i girondini

(Di sabato 3 giugno 2023) Situazione paradossale in2, il secondo campionato francese, dove la sfida tra Bordeaux eè stataal 22? del primo tempo. Il motivo? L‘invasione di campo di un tifoso dei, che ha colpito e gettato a terra il giocatore delLucas Buades. Quest’ultimo aveva appena segnato il gol del vantaggio ospite, con tanto di esultanza provocatoria sotto la curva del Bordeaux. Buades è stato trasportato in ospedale per una commozione cerebrale, il 45enne tifoso è stato fermato e l’arbitro ha immediatamente interrotto la partita. Si attende ora la decisione del Giudice Sportivo, che potrebbe decretare la vittoria a tavolino per 0-3 delche si garantirebbe così la salvezza all’ultima giornata ai danni dell’Annecy, sconfitto dall’Fc Paris. Il Bordeaux rischia ...

Qui Bordeaux Ilè scoppiato al 23' del primo tempo: il Bordeaux, in lizza per la promozione, incassa un gol e il marcatore del Rodez, Lucas Buades va a festeggiare sotto la curva di casa, ...Ultima giornata movimentata in Ligue 2. Un tifoso avversario, ieri, ha aggredito il centrocampista del Rodez Lucas Buades dopo che il giocatore aveva segnato il gol dello 0 a 1 in casa del Bordeaux.

Buades provoca la curva rivale, un tifoso lo fa sbattere con la testa a terra: commozione cerebrale. In Corsica scontri tra i tifosi locali e quelli del Marsiglia: stasera non si gioca