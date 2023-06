Un momento dell'incontro dicon i partecipanti all'assemblea generale delle Pom Sognare a occhi aperti Parlando di prospettive e di sogni per il rinnovamento, Papaha indicato una ......relazioni deiche ascoltava e si è entusiasmato, come tanti altri giovani che sentivano quello, chiese di essere inviato nelle missioni dell'Estremo Oriente. Dopo il tentativo di...Si inserisce in questo percorso l'approdo all'interno di Economy of, il network ...della Pennsylvania ha lavorato come direttore dei servizi di apprendimento in un college di...

Francesco ai missionari: “Accogliere tutti, non escludere nessuno” Globalist.it

Le parole di Papa Francesco, durante l'incontro con i partecipanti all'assemblea generale delle Pontificie Opere Missionarie ...Il 37enne cresciuto in Arizona ha lanciato una piattaforma online per migliorare il benessere psicofisico degli alunni: «La chiamata di Assisi è viva» ...