FOTO | Svelato il nuovo titolo | l’Undisputed WWE Universal Championship

(Di sabato 3 giugno 2023) Nell’ambito delle celebrazioni per i 1000 giorni da WWEChampion, a SmackDown Triple H ha invitato Roman Reigns sul ring. Il dirigente WWE ha-come nelle anticipazioni- unche presumibilmente andrà a sostituire le attuali cinture di WWEe WWE. Come si vociferava forse da anni la nuova cintura è una versione d’oro dei due attuali titoli nelle mani di Roman Reigns. BREAKING: @TripleH just unveiled a BRAND NEW Undisputed WWE! What do you think? #SmackDown pic.twitter.com/HH7brydNEy— WWE (@WWE) June 3, 2023 Il nome ufficiale del, come è già possibile vedere nel WWE Shop, è Undisputed WWE...