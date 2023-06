FOTO | Omos è convolato a nozze con la sua fidanzata Cheyenne

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 3 giugno 2023) Grande giornata quella di ieri per la Superstar WWE. Il gigante nigeriano ècon la sua. Lui stesso aveva annunciato il matrimonio durante una apparizione in un tv show a inizio anno. Come si è potuto vedere da alcune storie pubblicato su Instagram, presenti all’evento anche alcuni colleghi quali Ricochet, Odyssey Jones e Reggie. Presente anche l’ex WWE Ezra Judge. Qui sotto le immagini.si è sposato Congrats Family @TheGiant& Chey pic.twitter.com/ebznXcfdvg— EJ Nduka “The Judge”? (@EjTheJudge) June 2, 2023 Congratulations to .@TheGiantwho tied the knot with his wife pic.twitter.com/7blLCyCdEZ— WrestleSR (@wrestle sr) June 2, 2023