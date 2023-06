Fortissimo terremoto | magnitudo 5 9 | trema tutto

(Di sabato 3 giugno 2023) Iltorna nuovamente a spaventare la popolazione dell’estremo meridione della penisola araba. Ladi 5.9 ha fatto scattare da subito l’allerta. All’estremità meridionale della penisola araba, in mattinata, si è verificato unche ha davvero generato grande paura. Il sisma si è verificato il 3 giugno 2023 e, almeno per il momento, non sono stati rilevati danni a persone o strutture. Continua, però, l’attività di monitoraggio da parte delle autorità. Forte scossa di– CheNews.itIl violentoè stato registrato dai sismografi degli enti internazionali alle 9:17 italiane mentre in Yemen l’orologio segnava le 10:17. Dato l’epicentro e la profondità, il sisma è stato avvertito da tante persone. Tutti le informazioni sono state riportate, sia sul ...

... nel segno di Mimmo Paladino, artista eclettico e poliedrico, che da sempre ha un legame,... distrutta dal. Come già immaginato in questi anni, per questo luogo mistico tra arte e ...... nel segno di Mimmo Paladino, artista eclettico e poliedrico, che da sempre ha un legame,... distrutta dal. Come già immaginato in questi anni, per questo luogo mistico tra arte e ...... nel segno di Mimmo Paladino, artista eclettico e poliedrico, che da sempre ha un legame,... distrutta dal. Come già immaginato in questi anni, per questo luogo mistico tra arte e ...

Forte terremoto in Giappone: le telecamere di sorveglianza riprendono la violenta scossa di 6.5 RaiNews

Un palazzo è andato a fuoco, intorno alle 14 del 2 giugno, in via Edoardo d'Onofrio, zona Colli Aniene. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti. Un uomo è morto, sette le persone ustionate, tre in ...La frase è piuttosto provocatoria. Ma c'è un principio di fondo. Dopo un forte terremoto c'è la possibilità che se ne sviluppi un altro (simile) in un ...