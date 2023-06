Formula E | Wehrlein vince a Jakarta e si avvicina a Cassidy

...un miglioramento di 31 centesimi il tedesco si è poi sbarazzato in semifinale di Pascal(Tag Heuer Porsche), numero due del mondiale dietro a Nick Cassidy (Envision). L'ex pilota di...Le qualifiche del decimo Round della Stagione 9 diE sono state calde in tutti i sensi: Gunther vince la pole per il primo dei due E - Prix di ...l'appena scalzato leader del mondiale...Oltre che sui citati piloti kiwi, i fari sono puntati su Pascale Antonio Felix da Costa, ma anche su Jake Dennis (Andretti) e su Vergne. InE può succedere di tutto, come dimostrano ...

Formula E, E-Prix Jakarta: Wehrlein beffa Dennis e Guenther, Cassidy resta in testa al mondiale - Sportmediaset Sport Mediaset

Pascal Wehrlein si mette definitivamente da parte il suo periodo buio e vince in gran stile la prima gara dell'ePrix Jakarta 2023 di Formula E. Una corsa ...Il tedesco ritrova il successo dopo la doppietta a Diriyah di fine gennaio JAKARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) - Pascal Wehrlein torna a vincere ...