Formula E - Wehrlein torna a vincere | è suo l' ePrix di Jakarta

(Di sabato 3 giugno 2023) Una giornata trionfale per Pascal, nel primo dei duedi questo fine settimana. Il tedesco ha conquistato la vittoria della decima tappa del Campionato Mondiale diE. Il pilota Porsche ha riscattato le recenti prestazioni non proprio brillanti che l'hanno visto scivolare dal podio dopo la vittoria di Diriyah, lasciando il passo a Nick Cassidy, che nel frattempo lo aveva superato in classifica dopo la vittoria a Monaco. L'ascesa di. Pascal è partito dalla terza posizione sulla griglia di partenza ed è poi riuscito a conquistare la leadership della gara, alternandosi con Maximilian Guenther. Dopo il dodicesimo giro, con la seconda attivazione dell'Attack Mode,ha preso il controllo della situazione, gestendo la gara in maniera impeccabile ...

E 2023, CLASSIFICA PILOTI DOPO IL ROUND 10, EPRIX JAKARTA Pos Pilota Team Punti 1 Nick CASSIDY Envision Racing 128 2 PascalTAG Heuer PorscheE 126 3 Jake DENNIS Avalanche ...torna a festeggiare Per la prima volta dal doppio E - Prix di Diriyah, secondo e terzo appuntamento della stagione 9 del campionato diE, Pascaltorna al successo in occasione del primo dei due round di Giacarta , gara nella quale il tedesco del team Porsche ha saputo concludere sul gradino più alto del podio al ......grosse speranze alla Maserati di poter conquistare la prima vittoria della sua storia inE, ... Inno tedesco pere per la Porsche A vincere, infatti, è stato un altro pilota di ...

Nella decima gara stagionale del campionato del mondo di Formula E a Giacarta il tedesco della Porsche ex F1 Pascal Wehrlein trionfa e riapre i giochi visto che il leader, il neozelandese della ...