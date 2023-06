Formula E - Wehrlein torna a vincere | è suo l' ePrix di Jakarta

(Di sabato 3 giugno 2023) Una giornata trionfale per Pascal, nel primo dei duedi questo fine settimana. Il tedesco ha conquistato la vittoria della decima tappa del Campionato Mondiale diE. Il pilota Porsche ha riscattato le recenti prestazioni non proprio brillanti che l'hanno visto scivolare dal podio dopo la vittoria di Diriyah, lasciando il passo a Nick Cassidy, che nel frattempo lo aveva superato in classifica dopo la vittoria a Monaco. L'ascesa di. Pascal è partito dalla terza posizione sulla griglia di partenza ed è poi riuscito a conquistare la leadership della gara, alternandosi con Maximilian Guenther. Dopo il dodicesimo giro, con la seconda attivazione dell'Attack Mode,ha preso il controllo della situazione, gestendo la gara in maniera impeccabile ...

Alle ore 05:40 si riparte con le qualifiche dell'E - Prix di Jakarta, con laE che torna in pista per il Round 11. Maserati ancora davanti a tutti con Gunther ancora ...Porsche di......inE non è riuscita l'impresa di vincere un ePrix partendo davanti: in questa stagione nessun pilota ce l'ha ancora fatta.

Gunther regala a Maserati la prima vittoria in FE nel R11 di Jakarta, un primo posto che agli italiani mancava dai tempi di Fangio ...La Formula E fa il bis in Indonesia con l'E-Prix di Jakarta e a far festa nella seconda tappa è Maximilian Günther. Dopo aver conquistato la seconda pole di fila, il tedesco entra nella storia regalan ...