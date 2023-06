Formia Minaccia e usa violenza nei confronti di due carabinieri | 28enne ai domiciliari

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 3 giugno 2023)– I militari della Stazionedihanno arrestato una, per averto ed usatofisica neidi due militari in servizio presso il suindicato Comando ove la stessa si era recata per asseriti controlli subiti dal padre da parte dell’Arma dei. L’arrestata è stata tradotta presso la propria L'articolo Temporeale Quotidiano.