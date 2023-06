(Di sabato 3 giugno 2023) Ha minacciato e aggredito idella stazione deidi. Una scelta sicuramente poco felice, ma soprattutto contro la legge che è costata a unal’arresto. È successo qualche giorno fa all’interno del Comando Compagnia, dove è situata anche la Stazione degli uomini dell’Arma. Questo ultimi avevano svolto accertamenti sul padre dellache ha raggiunto la caserma. In quel frangente sembra abbia perso le staffe al punto di minacciare e aggredire i militari. Per lei sono scattate le manette ed è stata applicata la misura restrittiva della custodia cautelare ai domiciliari. Laaggredisce ie vieneLa, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria competente davanti ...

La 28enne, resta a disposizione dell'autorità giudiziaria competente davanti alla quale deve rispondere del comportamento avuto nei confronti dei Carabinieri . E sempre questi ultimi, nell'ambito dei ...Chi soffre di intestino si affida a Sant'Erasmo die chi patisce per le emorroidi non è ...chi continua a dire che non si sa più a che santo votarsi! Alberto Maggi Bernadette Alberto Maggi...Venticinque i finalisti: prima classificata Daniela Tallini di(Latina), con il racconto '...La Spezia con 'La biologia del ferro' e Dario Manti di Bolzano che ha scritto 'Il diavole nella'...

Formia, botte e minacce ai carabinieri: arrestata una 28enne Il Corriere della Città

Ha minacciato e aggredito i carabinieri della stazione dei Carabinieri di Formia. Una scelta sicuramente poco felice, ma soprattutto contro la legge che è costata a una 28enne l’arresto. È successo qu ...FORMIA – C’è un’insegnante di Formia tra gli autori esordienti di oltre duemila racconti inediti che hanno partecipato al concorso letterario ‘A/R Andata e racconto. Appunti di viaggiò, organizzato da ...