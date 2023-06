Formazioni ufficiali Cremonese-Salernitana | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Ledi, match della trentottesima e ultima giornata diA. Si gioca alle 21:00 di sabato 3 giugno nella cornice dello Zini. L’allenatore grigiorosso Ballardini, dopo la retrocessione, vuole una buona prestazione per chiudere nel modo giusto tra le mura amiche. Paulo Sousa cerca continuità. Ecco le scelte di formazione dei due tecnici. Le: in attesa: in attesa SportFace.