Firmato accordo sul debito Usa | così Biden evita il default

(Di sabato 3 giugno 2023) Dopo diverse settimane di confronto politico, Joeha, a due giorni dalla scadenza del 5 giugno, la legge cheil rischio di undegli Stati Uniti, lo annuncia la Casa Bianca. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la legge che sospende il tetto delpubblico statunitense fino al gennaio 2025 e fissa anche alcuni obiettivi di bilancio. Il presidente ha ringraziato i leader del Congresso, tra cui il leader repubblicano Kevin McCarthy, per la loro «cooperazione» sulla questione, ha aggiunto la Casa Bianca. Senza questa legge, approvata dal Senato a maggioranza democratica e dalla Camera a maggioranza repubblicana, il Paese rischiava di andare insulgià lunedì 5 giugno. «Nulla sarebbe stato più ...

Biden firma l'accordo sul debito, Usa evitano il default - Nord America Agenzia ANSA

Dopo diverse settimane di confronto politico, Joe Biden ha firmato, a due giorni dalla scadenza del 5 giugno, la legge che evita il rischio di un default degli Stati Uniti, lo annuncia la Casa Bianca.(ANSA) - NEW YORK, 03 GIU - Joe Biden ha firmato l'accordo sul tetto del debito trasformandolo in legge. Con l'intesa gli Stati Uniti evitano il default. (ANSA).