E poi c'è lain classifica ma in finale di Conference League contro il West Ham: se vince è ammessa all'Europa League 2023/24 GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A REGOLE ...... che determinerà l'posizione in classifica. Adesso questa vittoria è soprattutto un ... Lanonostante un continuo possesso palla non riesce a concretizzare. Il Sassuolo alza il ...... lasaluta la stagione di Serie A con un successo in casa del Sassuolo. Al Mapei Stadium ...di Italiano saluta il campionato a 56 punti con il quarto risultato utile di fila e l'...

Fiorentina: ottava in campionato. Torino è nono, sconfitto in casa dall’Inter (0-1) Firenze Post

La Fiorentina prepara nella maniera migliore la finale di Conference League espugnando il Mapei: sono di Cabral, Saponara e Nico ...Torino sconfitto dall’Inter. Ora è ufficiale: la Fiorentina chiude il campionato di serie A 2023-24 all’ottavo posto, con 56 punti, il che potrebbe essere una ciambella di salvataggio ...