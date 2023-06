Fiorentina | allestiti tre maxi-schermi al Franchi per la finale con il West Ham | biglietti a 5 euro

(Di sabato 3 giugno 2023) Laha reso noto di aver messo in vendita iper il, aperto nella serata di mercoledì 7 giugno per ladi Conference League contro ilHam. I tagliando costano cinquee possono essere acquistati attraverso il sito https://acf.vivaticket.it/ e a partire da lunedì, dalle ore 10, presso ilPoint. Il club ha inoltre reso noto che lo stadio verrà aperto al pubblico nei settori di Tribuna, Maratona e Curva Fiesole, mentre orari e modalità verranno rese note nei prossimi giorni. Saranno tre ial, che ospiterà i tifosi solo fino a fine partita. Dopo il fischio, il pubblico ...

