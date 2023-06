Fiorello? Ecco perché avevo paura | il segreto svelato su Viva Rai 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Mancano pochi giorni, pochissimi, troppo pochi, alla conclusione di questa prima spettacolare e indimenticabile stagione diRai 2, il programma condotto daall'alba su Rai 2 e già diventato un cult, un tassello nella storia televisiva del nostro paese. L'ultima puntata infatti sarà quella di venerdì 9 giugno. E lo showman da par suo ancora non ha sciolto la riserva sulla prossima stagione televisiva: il successo è certo clamoroso, ma lui - è cosa nota - non ama particolarmente ripetere i format. Tant'è, tra le rivelazioni diRai 2 va per certo segnalato Gabriele Vagnato, celebre tiktoker nato ad Asti e cresciuto a Catanzaro, così come "tradisce" il suo accento. E ora Vagnato fa qualche bilancio e si racconta in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui spiega come ha fatto a diventare l'inviato di ...