Finisce Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso fa chiarezza sul suo futuro in tv e saluta così il pubblico

(Di sabato 3 giugno 2023) Con il cambio ai vertici Rai e le operazioni per la definizione dei palinsesti televisivi della prossima stagione, in queste settimane si sono scatenate le ipotesi più disparate su possibili passaggi e scambi di volti noti tra Viale Mazzini e Mediaset. Tra i nomi più attenzionati c’è anche quello di, la conduttrice del contenitore pomeridiano di Canale 5: voci sempre più insistenti la vedevano pronta ad abbandonare dopo 20 anni Cologno Monzese per entrare nella giuria di “Ballando con le Stelle” o, addirittura, passare ad una delle nuove piattaforme. Ebbene, è stata la stessaa chiarire i piani per il suo. Lo ha fattondo ilin chiusura dell’ultima puntata stagionale di5: “Per voi amiche ...

Poi la trasmissione del primoche concilia intrattenimento ed informazione chiuderà per ... QuandoOggi è un altro giorno: ultima puntata in onda il 30 giugno In attesa di sapere ...Incidente nel primodi oggi in via Paladini a Caltanissetta. Una donna sordomuta era alla guida della sua auto quando, per motivi in corso di accertamento, è uscita fuori di strada finendo dritta sull'aiuola ...E' successo ieri(1 giugno) dove l'uomo - un 33enne di origine tunisina - è stato notato da una pattuglia della Polizia riverso a terra in via Campo di Marte , mentre veniva trattenuto da ...

Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso saluta: “Ci vediamo ovviamente a settembre” (VIDEO) Tvblog

Gradualmente, la pioggia e i temporali si diffonderanno su tutto il Nord, attenuandosi solo nel tardo pomeriggio sul Ponente ligure e lungo le coste venete e friulane. In Sardegna, attesi frequenti ...Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 giugno, a Pederoa, frazione di La Valle in val Badia. L’allarme è scattato alle 15.18 quando un trattore con rimorchio è finito in un fosso, ribaltan ...