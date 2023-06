Finale Champions League | è ufficiale il forfait di Onana

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono invece proiettati all'attesissimadiLeague contro il Manchester City ma non faranno sconti: vogliono blindare la terza posizione in campionato ...... firmato Giroud, si sono già matematicamente qualificati per la prossima edizione di...Roma dimenticare la delusione per l a sconfitta ai calci di rigore per opera del Siviglia nella...Il 10 giugno sarà chiamato alladicontro l'Inter a Istanbul. Queste le sue parole: "Sono felice di aver vinto la FA Cup, ce la siamo meritati. Ma sappiamo che dobbiamo vincere in ...

Finale Champions, Manchester City-Inter: novità clamorosa AreaNapoli.it

L'allenatore del City ha parlato dopo il trionfo di Wembley e in vista della finale di Champions a Istanbul: "Sappiamo che dobbiamo vincere" ...CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE - Sotto di due gol all'intervallo nella finale di Eindhoven, la formazione catalana allenata da Jonatan Giraldez ribalta tutto nella ...