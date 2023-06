Ferrari | arriva l’ammissione di Vasseur | gioia incommensurabile per i tifosi

(Di sabato 3 giugno 2023) Finalmente la notizia che tutti speravano, occhi puntati su Barcellona, potrebbere la prima svolta clamorosa PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le attenzioni degli appassionati di Formula 1 sono tutte puntate sullacon il celebre team di Maranello che ha già portato in pista, in Spagna, importanti aggiornamenti per la nuova SF-23. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'unica occasione per i padroni di casaal 45 grazie a Pinamonti, il cui destro schiacciato esce a fil di palo. Nella ripresa Dionisi è costretto a sostituireper un problema fisico: ...... ipovedente, Daniele Malavolta , Presidente associazione 'Liberi nel vento' e Camilladella ... Un plauso per l'eventoanche da Roberto Novelli , Presidente Comitato Paraolimpico Marche: "...Nel secondo temposubito il vantaggio viola. E' il secondo minuto e Cabral con grande ... SASSUOLO - FIORENTINA 1 - 3 Sassuolo (4 - 3 - 3): Russo; Toljan, Tressoldi,(46' Romagna), ...

Charles sposa la linea Vasseur, ammette le difficoltà: "Ma non devo arrendermi mai". E sulla passione per il pianoforte: "A casa suono sempre e per ore, Vettel ascolta i miei brani" ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Si chiude qui, dunque, il venerdì del Montmelò. Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo domani per FP3 e qualifiche. Buon proseguimento di serata ...