Femminicidio Tramontano | Impagnatiello pensava alla partner come un oggetto controllabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Voglio provare a fare un minimo di chiarezza clinica, non certo assolutoria, sulla tragica fine di Giuliae sui perché della lucidissima furia omicida che l’ha strappatavita. Ella viene uccisa perché si trova ad occupare una duplice posizione letale per il sperverso manipolatore: Giulia era al contempo un intralcio e una testimone. Due elementi di realtà che sovente scatenano gli istinti belluini del grande teatrante che vede cadere l’impalcatura scenica allestita. La montagna di fandonie sulla quale il perverso manipolatore edifica il proprio piccolo mondo (stando alle informazioni sul caso note a oggi), fatto di codici e regole personali spesso in contrasto con la realtà, si innesta in questo caso su di un humus padronale fondato sull’idea dellaintesa...