Femminicidi | perché dobbiamo cambiare dalle fondamenta il modo di educare i maschi

(Di sabato 3 giugno 2023) Impossibile non ripetere gli stessi concetti, in questi tristi, cupi e desolati giorni di commento degli ultimiin Italia, compiuti da uomini relativamente giovani, ben inseriti nella società, che si potrebbero definire tranquillamente ‘perbene’: il poliziotto (suicidatosi dopo ilo) e il feroce barman di hotel di lusso. Si discute, ci si divide sugli approcci, sulle letture del fenomeno strutturale della violenzale, sul da farsi. Lo sapevamo tutte, certo, da sempre, tanto da farci anche un hashtag. E’ sempre l’uomo che ti ama(va) quello che ti farà del male, fino ad ucciderti. La favoletta dello sconosciuto straniero che ti assale all’improvviso non regge davvero più, e da parecchio. Se nel linguaggio comune si tramanda, senza riflettere sugli esiti concreti, la frase amare da morire, attribuendole ...

