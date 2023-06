FBI e FBI | International stasera su Rai 2 | trama e cast degli episodi

Leggi su movieplayer

(Di sabato 3 giugno 2023)su Rai 2 tornano FBI e FBI:, ecco le trame e i protagonistidel 3 giugno3 giugno, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda nuovidi FBI e FBI:. Le serie fanno parte del franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutti trasmessi dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera. FBI Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato. La CBS sta attualmente mandando in …