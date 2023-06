"Fascista a testa in giù". Nuove minacce anarchiche per il deputato leghista

"Zoffili ain giù", "Morte al" non fanno fare un passo indietro al deputato erbese.... la resistenza pacifica diventa più incisiva laddove il poterericorre alla violenza per ... Perché voi non avete abbassato la. Voi, a fronte alta, avete guardato negli occhi ad un nemico ...... insomma costerà un occhio dellae non modificherà nulla sulla fantomatica emergenza ... A sinistra lanciano allarmi di fascismi e di dittature, eppure per la gente comune questa deriva...

"Fascista a testa in giù". Nuove minacce anarchiche per il deputato ... ilGiornale.it

A Erba sono comparse nuove scritte intimidatorie nei confronti di Eugenio Zoffili, consigliere comunale e deputato della Lega, firmate dagli anarchici ...“L’unica terza via possibile, quella creata da Benito Mussolini, si leva prepotentemente in contrapposizione ai miti falliti del Socialismo reale e alle bare dorate dei modelli capitalistici e social- ...