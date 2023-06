Fabrizio Bracconeri Rivela Il Suo Dramma | Ecco Dove Vivo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 3 giugno 2023): l’attore che recitò con Carlo Verdone ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di un suopersonale e del luogo in cui vive attualmente…, ancora molto conosciuto per aver recitato al fianco di Carlo Verdone, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui ha toccato svariati argomenti. In particolareha raccontato unche sta vivendo da otto anni e che l’ha portato a vivere in un’altra città rispetto a quella a cui era abituato.svela:ilche sto vivendo da otto anni!ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, in cui ha parlato ...