Fa Cup | il Manchester City festeggia alla sua maniera

Secondo trofeo stagionale per il Manchester City di Pep Guardiola che dopo la Premier League vince anche la Fa Cup, imponendosi in finale sui cugini del Manchester United ...Storica doppietta per il Manchester City, che dopo aver conquistato la Premier League ha trionfato sabato anche nella finale della coppa nazionale inglese FA Cup: un derby casalingo contro il ...