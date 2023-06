FA Cup | il Manchester City batte lo United e lancia un segnale all’Inter

(Di sabato 3 giugno 2023) Due finali e due trofei in palio nel finale di stagione del. La prima è andata… ed è andata secondo i piani. Gli ‘Sky Blues’ hanno vinto la FA Cup contro i rivali cittadini del. Gioia doppia per gli uomini di Pep Guardiola passati in vantaggio con Gundogan già al primo minuto. Pareggia i conti al 33? Bruno Fernandes, rete decisiva nella ripresa ancora a firma di Gundogan per la doppietta personale che gli vale anche il premio di MVP della finale. Lo abbiamo detto all’inizio dell’articolo, due finali. La seconda è quella di Champions League che gli inglesi giocheranno il 10 giugno contro l’Inter. Ilarriva da favorita e in grandissima forma dopo la Premier League messa in bacheca e la 7ª FA Cup della sua storia. Ai nerazzurri l’arduo compito di rovinare l’annata ...

I rivali dell'Inter nella finale di Champions League dopo il campionato vincono anche l'Fa Cup: Manchester City contro lo United trascinato da una doppietta di Gundogan ...