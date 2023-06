F1 | Verstappen strafavorito per la pole | curiosità per la Ferrari

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Si è aperto ieri con le prove libere il weekend del GP di Spagna, settimo appuntamento della stagione. Sulla pista del Montmelò, a Barcellona, stiamo assistendo a varie scuderie che stanno apportando aggiornamenti alle proprie vetture per cercare di svoltare un inizio difficile di stagione. Continua l’evoluzione costante anche in casa Red Bull, dove tutto continua a procedere a gonfie vele. Maxha dominato le prove libere del venerdì, mostrando una superiorità a tratti imbarazzante nei confronti degli avversari. L’olandese ha anche un certo feeling con la Catalogna, avendo colto il primo successo in carriera proprio in questo Gran Premio nel 2016 e avendo bissato lo scorso anno. A caccia di riscatto e di risposte Sergio Perez dopo gli errori ripetuti di Montecarlo che gli sono costati uno zero pesante sul tabellino e l’hanno allontanato dalla testa del ...