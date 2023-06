F1 | Sergio Perez | “Ho commesso un errore pesante | domani obiettivo podio”

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) È senza ombra di dubbio la principale delusione del giorno insieme a Charles Leclerc:con la sua Red Bull non passa il taglio del Q2 esarà costretto a partire dell’undicesima posizione nel GP di Spagna: un’altra battuta d’arrestoper il messicano dopo quella di Montecarlo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport F1 a margine delle qualifiche: “Oggi è stato davvero molto difficile. C’era tanta umidità in pista, ma queste condizioni c’erano per tutti quindi non deve essere un alibi. Verso la fine hounquando sono andato sulla ghiaia, ho riprovato a fare un giro, ma la gomma era troppo calda“. “Non è stato un weekend lineare, abbiamo sofferto un po’, ma speriamo di poter recuperare. ...