F1 oggi | GP Spagna 2023 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di sabato 3 giugno 2023), sabato 3 giugno, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di, ottavo round del Mondialedi F1. Sul tracciato del Montmeló si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. Per quanto si vi è visto nel corso delle prove libere di ieri, l’olandese Max Verstappen e la Red Bull sono i favoriti per la pole-position. Max, infatti, ha chiuso in vetta alla FP1 e alla FP2, mettendo in mostra una prestazione pura notevolissima, oltre che un passo gara inarrivabile per gli avversari. La sensazione, dunque, è che ci si prepari ad assistere a un nuovo show del neerlandese, sul circuito che nel 2016 gli regalò il primo successo in ...

Vino, 9 paesi Ue contro la legge irlandese sulle etichette Italia, Francia,, Bulgaria, Grecia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Portogallo, stanno predisponendo un... Miniere in Africa, ......Barbie conquista tutti L'esperienza di Bonas ha contribuito notevolmente alla sua popolarità e... In queste giorni è volata a Madrid , in, dove ha trascorso un fantastico soggiorno senza mai ...Manca ancora tutto il giorno di sabato per il GP die Mercedes ha tutto il tempo di imparare. ' Abbiamo imparato un saccoe abbiamo tantissimi dati da analizzare stanotte, - ha affermato ...

Prove libere Formula 1 GP Spagna: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2 Sport Fanpage

Oggi, sabato 3 giugno, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di Spagna, ottavo round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato del Montmeló si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le pro ...Abbandonato in aeroporto in Spagna. Informazioni: nessuna. Assistenza: meno di zero. Non pervenuta manco l’umanità. «La cosa che mi fa infuriare è che è successo proprio perché io sono in sedia a rote ...