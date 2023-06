(Di sabato 3 giugno 2023) Un primo passo? Lo vedremo. Siamo nel weekend del GP di Spagna, ottavo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista del Montmeló, la Ferrari si presenta con la voglia di invertire un trend negativo, avaro di soddisfazioni. A Montecarlo si è assistito alla fieraoccasioni perdute e la macchina ha evidenziato le solite criticità nella gestionegomme. A Barcellona vedremo una Rossa con modifiche e aggiornamenti che dovrebbero rendere la monoposto più guidabile e meno nervosa. Lo sperano i due piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc e anche il direttore sportivo del Cavallino Rampante,. Prossimo a diventare Team Principal in AlphaTauri,è comunque preso dal suo attuale incarico a Maranello, condividendo in toto il programma di sviluppo avallato dal Reparto Corse. Ne ha parlato ...

F1, Laurent Mekies: "Questo aggiornamento è solo l'inizio del cammino, in gara avremo delle risposte" OA Sport

