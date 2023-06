F1 Gp Spagna | Russell | “Contatto con Hamilton? Non l’ho visto Commesso un errore di comunicazione”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Nelle qualifiche del Gran Premio dia Barcellona non sono mancate le sorprese, come ilche ha coinvolto le due Mercedes di Lewise di Georgeche costretto quest’ultimo a doversi accontentare della dodicesima posizione. Subito dopo le prove, sono arrivate le parole diai microfoni della stampa. Le parole di: “Non sapevo chefosse lì. Quando inizio il giro guardo avanti. Io stavo seguendo la scia di Carlos (Sainz), subito dopo quando ho evitato Carlos ho trovato Lewis. E’ stato undiall’interno del team, non vorrei mai iniziare un giro così. Oggi la vettura non andava, c’è stato un cambiamento rispetto alla FP3: è davvero un peccato“. SportFace.