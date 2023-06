F1 | Gp Spagna | pole di Verstappen davanti a Sainz e Norris

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 giugno 2023) Barcellona, 3 giu. (Adnkronos) – La Red Bull di Maxconquista laposition in 1.12,272, anche nel Gp didi F1. Ferrari dalle due facce con l’ottimo secondo posto di Carlose solo il 19esimo di Charles Leclerc. Terza posizione va ad una sorprendente McLaren con Lando. Quarta l’Alpine di Pierre Gasly seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton e dall’Aston Martin di Lance Stroll. Settimo posto in griglia per l’Alpine di Esteban Ocon, seguito dalla Haas di Nico Hulkenberg e dall’Aston Martin di Fernando Alonso nono, mentre chiude decima l’altra McLaren di Oscar Piastri. Partirà invece 11esima la seconda Red Bull di Carlos Perez seguito dalla Mercedes di George Russell. L'articolo CalcioWeb.