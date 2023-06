F1 | GP Spagna 2023 | risultati e classifica FP3 Max Verstappen il migliore | 4° Sainz e 7° Leclerc in una sessione bagnata

(Di sabato 3 giugno 2023) Entrata a far parte dell’album dei ricordi la terzadi prove libere del GP di, ottavo round del Mondialedi F1. La FP3 è stata utile ai team per testare le ultime soluzioni, in vista delle qualifiche che andranno a definire lo schieramento di partenza della gara di domani. Libere nelle quale si è dovuto fare particolare attenzione alle condizioni climatiche, variabile non certo trascurabile per l’assetto delle monoposto. La Ferrari, come gli appassionati sanno, si è presentata in questo fine-settimana con una macchina rinnovata. La SF-23 ha seguito un po’ la moda del momento, andando a modificare le pance e apportando altre modifiche allo scopo di rendere la monoposto più facile da mettere a punto e nello stesso tempo più guidabile. L’obiettivo di questo step tecnico è quello di migliorare il rendimento della ...

Protagonista il maltempo nell'ultima sessione di prove libere del GP di. Nonostante questo Max Verstappen si è messo comunque davanti a tutti in un turno molto poco indicativo in vista delle qualifiche. Sainz 4°, Leclerc 7° . Sargeant chiude la sessione Per timore ..."Che voto mi darei Positivo, il prossimo anno voglio fare anche meglio" MADRID () - "Benzema ha ragione: la realtà non è Internet. Ha un anno di contratto e qui non abbiamo ... 3 giugno... contro il Regolamento autorizzativo della cooperazione rafforzata che istituiva tale brevetto (e che è poi stato rigettato, come poi è avvenuto di altri due ricorsi proposti dalla sola). Il ...

LIVE F1, GP Spagna 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, possibile pioggia a Montmelò OA Sport

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha iscritto due persone nel registro degli indagati per la morte di Giuseppe Spagna, l'operaio 39enne deceduto martedì scorso, schiacciato da una lastra di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 La nostra DIRETTA LIVE delle FP3 finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.00 per le qualifiche. 13.33 Sessione totalmente anomala c ...