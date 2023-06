F1 Gp Spagna 2023 | qualifiche | Leclerc escluso in Q1 | è 19esimo

(Di sabato 3 giugno 2023) Barcellona, 3 giu. (Adnkronos) - Primo colpo di scena nelledel Gp didi F1. La Ferrari di Charlesè stata esclusa nel Q1 dellecon appena iltempo. Quarta invece l'altra rossa di carlos Sainz. Dominio Red Bull nelle terze prove libere del Gp didi F1. Max Verstappen ha chiuso in vetta con il tempo di 1.13.664 davanti al compagno di scuderia Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarto posto per la Ferrari di Carlos Saizn seguito dall'Aston Martin di Fernando Alonso e dalla seconda Mercedes di George Russell. Settima la rossa di Charles. Chiudono la top ten l'Alfa Romeo di Valterri Bottas, l'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e la McLaren di Lando Norris.

