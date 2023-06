F1 GP Spagna 2023 | Leclerc eliminato nel Q1 | “Siamo fuori | vero? Incredibile”

(Di sabato 3 giugno 2023) Charlesè statonel Q1 del Gran Premio di, settima gara del Mondialedi Formula 1. Il pilota monegasco non è riuscito a entrare in feeling con la nuova monoposto, che porta componenti aggiuntive presentate proprio qui a Barcellona. Nonostante i più tentativi,ha chiuso al diciannovesimo e penultimo posto. Eloquente il suo team radio dopo l’ultimo giro: “?”, chiedeal muretto. Dopo la risposta affermativa, il commento è molto semplice: “”. “Sarei molto sorpreso se la macchina fosse a posto, stamattina in condizioni simili andava molto bene. Sulle curve a sinistra c’era qualcosa che non mi tornava – ha spiegatoa Sky Sport ...

BARCELLONA - Charles Leclerc è subito fuori nella prima fase di qualifica al Gran Premio di, ottavo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari non va oltre il diciannovesimo e penultimo tempo nel Q1, e nella gara di domenica partirà dall'ultima fila in griglia, ...

